Pas un, pas deux, mais bien quatre jours de fête pour le 21 juillet à Waterloo ! Voici le programme

Concerts, feu d’artifice, soirées dansantes, etc. Dès le 19 juillet, la ville de Waterloo sera sur son 31.

La ville de Waterloo voit les choses en grand pour son 21 juillet. Après deux ans de festivités limitées, la cité du lion annonce quatre jours de fête. Les forains seront présents dans le parc Jules Descampe à partir du 19, et ce jusqu’au 24 juillet. Au programme, les habituels Te Deum, salut au drapeau, brocante et représentations en tous genres mais également des nouveautés comme l’initiation au pilotage de drones pour les plus jeunes. Voici le programme complet :

Mercredi 20 juillet

À 18 h, aura lieu l’inauguration des festivités par la bourgmestre et les autorités communales. À 19 h, concert du groupe Green Blues et à 20 h 30, concert de Minitel, tribute au célèbre groupe français : Téléphone. À 22 heures, place à la soirée dansante !

Jeudi 21 juillet

Le grand jour ! Avec un début de journée consacré à la brocante au parc Jules Descampe qui ouvrira dès 8 h du matin. Le Te Deum et la messe prendront place en l’église Saint-Joseph à 10 h 30. À 11 h aura lieu le dépôt de fleurs au monument au Civisme, place Albert 1er, suivit de près par le salut au drapeau et le traditionnel discours de la Bourgmestre, Florence Reuter (MR).

Pour les plus jeunes, une initiation au drone de 11 h à 12 h 30 et de 13 h à 15 h à partir de 5 ans, suivit d’un spectacle de magie proposé par le brabançon Maxime Mandrake. À 16 h, c’est l’Indépendance Musicale qui entamera la session musicale avec son concert, suivi du concert d’Ador, vainqueur du BW got Music Talent à 18 h 30. À 21 h, c’est un concert de rock proposé par le duo RafikiZ qui échauffera les foules pour le feu d’artifice qui se tiendra à 23 h. Les planches trembleront ensuite sous les pas de danse de 23 h 30 à 1 h 30.

Vendredi 22 juillet

Les festivités démarreront plus tard le vendredi avec l’ouverture des stands tenu par les associations et les clubs sportifs de la ville, à 16 h 30. Le groupe bruxellois The Planes fera bouger la foule à partir de 20 h 30 en reprenant les plus grands hits du rock.

22 h 30 place à la soirée dansante jusque 00 h 30

Samedi 23 juillet

Ouverture des stands à 11 h 30. Retour de l’initiation au maniement de drones de 12 h à 14 h pour ceux qui n’aurait pas su y participer le jeudi. Animation grimage et spectacle du grand Maxime Mandrake à partir de 15 h.

La grande animation de la journée sera l’initiation à la Zumba, cette danse sportive venue de Colombie. Deux sessions prévues, une pour les enfants et une pour les adultes à 17 h et à 17 h 15.

Retour des concerts à 19 h avec Women of the 90’s, interprétant les tubes des plus grandes artistes féminines des années 90.

Les festivités se clôtureront par une énième soirée dansante qui prendra fin aux alentours d’une heure du matin.