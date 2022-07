Drink It Fresh, c’est la formule cocktail prête à l’emploi que l’on peut trouver dans le rayon surgelé de son magasin. En plus, c’est fabriqué à Waterloo !

Drink It Fresh : on a testé pour vous le cocktail prêt à l'emploi “made in Waterloo"

L’été risque d’être chaud et lorsqu’il fait chaud, quoi de mieux que de se prélasser au jardin, un petit cocktail à la main. Mais qui dit cocktail, dit ingrédients, or, il est rare d’avoir tout ce qu’il faut pour préparer son cocktail préféré sans se déplacer. Drink It Fresh à la solution pour vous !

Des cocktails artisanaux et bio

Le pari de cette microentreprise, c’est de proposer des dosettes de préparation de cocktails avec des produits 100 % naturels et bio. Aucun conservateur, colorant ou additif ne sont rajoutés dans le mix. Seul petit bémol, si les produits sont bio, les dosettes sont 100 % plastique.

Trois recettes pour deux déclinaisons

Trois cocktails différents sont proposés : l’incontournable Mojito, le Belgian Mule et un Mojiberry. Nous avons testé les deux premiers avec alcool et le troisième en version mocktail (cocktail sans alcool). Niveau préparation, on peut difficilement faire plus simple : verser une dosette dans un verre, ajouter des glaçons et compléter le tout avec de l’eau gazeuse.

De primes abords, les dosettes semblent un peu légères pour remplir un verre, mais une fois le tout mélangé avec l’alcool et les glaçons, il reste juste ce qu’il faut pour rajouter l’eau gazeuse. En version mocktail, la dosette est en effet, un peu courte.

En termes de goût, les dosettes sont bien équilibrées. Le ratio sucre/acidité est respecté. Cela manque un peu de peps, mais les cocktails sont bons et très rafraîchissants. S’il ne fallait en retenir qu’un, ce serait le Belgian Mule sans hésiter. Avec ses notes de concombre, il apporte réellement quelque chose d’original. On regrettera le léger manque de peps censé être amené par le gingembre.

Le Mojiberry se décline très bien en version mocktail. Il ne faudra cependant pas forcer sur l’eau pétillante, si on veut garder le plaisir des ingrédients qui le compose.

En ce qui concerne le mojito, celui-ci est un peu décevant. On ne ressent pas assez la menthe et il manque le croquant du sucre de canne qui fait la renommée de ce cocktail intemporel.

On regrettera également que deux des trois cocktails soient sensiblement les mêmes, à l’exception d’un peu de jus de framboise dans une des deux versions. Un Basil’Smash par exemple, aurait pu tout à fait trouver sa place dans le concept.

Un rapport qualité/prix qui vaut la peine

Aujourd’hui lorsque l’on va boire un doux cocktail en terrasse, l’addition est vite très salée ! Si un cocktail ou un mocktail coûte entre 10 et 12 € en terrasse, les dosettes sont, elles, proposées à 6 € pour trois. Bien sûr, il faut rajouter le prix de l’alcool, si vous agrémentez votre potion.

Quoi qu’il en soit, la formule fonctionne et le concept est réussi. Une belle alternative lorsque l’on veut profiter d’un bon cocktail à domicile !

Le produit est disponible exclusivement dans certains commerces de Waterloo : Proxy Delhaize Waterloo, biostory, Foodie's Market, Delitraiteur Waterloo Drève, Delitraiteur Waterloo Faubourg

Et santé !