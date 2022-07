Le magicien Maxime Mandrake, jeune Brainois de 25 ans : "Fier de vivre de ma passion"

L'été brainois sera jeune, dense et culturel, avec plus d'une quarantaine d'activités programmées en collaboration avec la Province. Et pour démarrer en beauté, une scène était installée devant l'ancien hôtel de ville, pour le premier week-end des grandes vacances. Le public y a notamment applaudi Black Mirrors en soirée. "C'était si bon de jouer dans notre propre ville de Braine-l'Alleud, devant tant de visages familiers", a salué le groupe sur les réseaux sociaux, avant de partir jouer dans un festival à Dusseldorf.

Mais plus tôt dans la journée, un autre local de l’étape a fait le bonheur du public, et en particulier celui des enfants : colombes qui apparaissent miraculeusement, foulards qui changent de couleur, objets qui passent dans la quatrième dimension, le savoir-faire de Maxime Mandrake a fasciné.

Brainois depuis toujours et habitant à Ophain, le magicien aujourd’hui âgé de 25 ans est devenu professionnel à 18 ans. Il gère aujourd’hui sa propre société, et fait même appel à certains de ses collègues pour assurer quelques shows tant il est demandé.

"C'est beaucoup de travail mais j'ai la chance d'en avoir fait mon métier, confie-t-il. À 18 ans, j'ai été engagé par un cabaret, à Lille, pour un contrat de deux ans. Je suis devenu indépendant, et je produis mes propres spectacles ainsi que ceux d'autres magiciens. Pour l'instant, je travaille sur un projet de nouvelle tournée qui m'amènera un peu partout en Belgique, en novembre et en décembre. En Brabant wallon, on passera notamment par Nivelles et Wavre. Ce sera de la grande illusion à l'américaine, avec huit danseuses et danseurs. La première est prévue pas loin d'ici : à Auderghem, le 12 novembre."

Curieusement, s’il est déjà très (re) connu, c’était une des premières fois ce week-end que le magicien brainois se produisait dans la commune où il a grandi. En plein air en plus, et il aime plutôt bien ça, mis à part un petit stress pour ses colombes qui pourraient avoir envie de disparaître un peu plus longtemps que le requièrent certains numéros…

C’est à huit ans, après avoir vu un magicien dans une fête médiévale, que Maxime Mandrake a contracté le virus de la prestidigitation. Efficacement renseigné par ce professionnel sympa, il s’est rendu dans un magasin spécialisé pour se procurer de quoi réaliser ses premiers tours. Et il a ainsi compris qu’il y avait moyen, même à huit ans, de bluffer complètement les adultes.

S’en sont suivies des humanités en option théâtre, et à présent une vie qui conjugue la fantaisie de l’artiste et les responsabilités de chef d’entreprise.

"Je crée un univers particulier à chaque spectacle. Mon but, c'est que le public ressente ce que moi-même, j'aime avoir comme sensations devant un show, explique-t-il. J'aime bien les numéros avec des colombes, la magie de scène, ça me correspond bien. Même si je propose aussi du close-up et d'autres techniques. Aujourd'hui, je fais ce dont je rêvais, et je suis fier de pouvoir vivre de ma passion."