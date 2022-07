Trois restaurants insolites pour voyager en restant à Waterloo

Si tout le monde n’a pas la chance de partir durant les mois de juillet et août, il existe des alternatives pour se sentir dépaysé même en restant chez soi. C’est pourquoi nous vous avons dénichés quelques petits restaurants qui vous feront voyager à seulement quelques kilomètres de chez vous.

Au funambule

Au funambule est un tout nouveau restaurant qui propose des crêpes à toutes les sauces. Ouvert il y a quelques semaines seulement, vous pourrez y déguster des authentiques galettes bretonnes, des crêpes maisons déclinées de façon sucrée ou salée. Vous pourrez également y déguster de délicieux cocktails/mocktails bien frais. Le tout dans une petite ruelle, rappelant certaines impasses des villes du sud.

©D.R.

Rendez-vous, rue du couvent au numéro 3. Plus d’infos et réservations au 02 356 43 75.

Le Marquis de Pombal

Un restaurant de cuisine portugaise en plein cœur de la cité du lion. Une décoration de style Louis XV bordée de peintures et d’une mosaïque typique du Portugal. Gambas, Caldeirada de poisson, Cataplana d’Algarve, etc. Vous y retrouverez la plupart des spécialités maritimes du pays de la sardine grillée. Une belle carte des vins est également disponible. Lors des beaux jours, il est possible de manger dans le joli jardin qui se situe à l’arrière.

©D.R.

Rendez-vous sur la Chaussée de Bruxelles au numéro 517. Plus d’infos et réservations au 02 384 78 87.

Le Beer Garden de la brasserie de Waterloo à la ferme de Mont-Saint-Jean

Bon d’accord, celui-ci est peut-être moins dépaysant, mais le concept du Beer Garden, face aux champs de bataille et sous un magnifique coucher de soleil les jours de beaux temps, nous semblait assez insolite ! La Brasserie de Waterloo propose en effet une vingtaine de bières au fût (dont 3 directement reliées à la brasserie de la ferme) pour découvrir toute la saveur de notre terroir. Des produits locaux, issus d’une agriculture éco-responsable et de saison, sont proposés à la carte pour accompagner la douce ambrée de votre choix.

©D.R.

Rendez-vous Chaussée de Charleroi au numéro 591. Plus d’infos et réservations au 02 655 62 62.