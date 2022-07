Festivités du 21 juillet à Waterloo : entre pluie et soleil “un début compliqué, mais une soirée du 21 bien remplie !”

Attendues depuis deux ans, les festivités ont démarré sous la drache. Un succès mitigé en termes de fréquentation pour les deux premières journées, mais c'était sans compter les éclaircies de ce jeudi après-midi qui ont fait sortir les gens de chez eux !



Brian Grillmaier (MR), échevin en charge des festivités du 21 juillet, dresse le bilan : "Hier, la journée a été compliquée en raison de la pluie. Il y a eu peu de monde, que ce soit pour les animations du début de journée ou pour la partie concert. Succès moyen pour la braderie ce matin également, mais le monde est arrivé en masse dès que le soleil s'est décidé à pointer son nez."



Nous pouvions également compter sur la présence de la candidate waterlootoise au concours de Miss Brabant Wallon pour Miss Belgique : Ines Haraket, venue pour se présenter aux citoyens de sa ville. "Je suis ici pour me présenter et obtenir le soutien de la part des habitants de Waterloo pour mon aventure lors du concours de Miss Brabant Wallon".





La candidate s’est présentée sur la grande scène entre deux concerts.

©S.C.





Un feu d'artifice maintenu malgré la sécheresse



Plusieurs communes du Brabant wallon comme Nivelles, Genappe et Lasne ont annulé leur traditionnel feu d'artifice en raison de la sécheresse et des risques que cela pouvait engendrer. Grâce à la pluie et avec l'accord du Gouverneur de la Province, celui de la commune de Waterloo a bien été maintenu. "Nous avons demandé l'accord du gouverneur qui ne s'est pas opposé au maintien du spectacle pyrotechnique. Les pompiers sont également présents pour intervenir au moindre risque", explique l'échevin.



Une fête XL au profit des associations caritatives et sportives



Après deux ans d'absence, la commune a voulu marquer le coup auprès de ses citoyens, mais également soutenir les associations caritatives et sportives au niveau financier. "Cela était un peu au-dessus du budget communal, mais si nous avons voulu une édition de quatre jours, c'est surtout pour aider les associations caritatives et sportives à renflouer leurs caisses." conclu Brian Grillmaier.



Les activités, les concerts, ainsi que les soirées dansantes se poursuivront donc jusqu'à ce samedi soir. Pour plus d'informations sur la fin du programme, rendez-vous sur le site de la commune.