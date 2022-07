La Croix-Rouge de Braine-l'Alleud offre une initiation aux premiers soins

La Maison des Associations et la Croix-Rouge de Braine-l'Alleud convient les citoyens à une formation d’initiation aux premiers soins.

À l'initiative de la Croix-Rouge de Braine-l'Alleud, la Maison des Associations accueille dans ses locaux, une formation gratuite d'initiation aux premiers soins le samedi 20 août 2022 de 8 h à 13 h.



Cette formation est destinée à toute personne qui s'occupe ou gère des activités de groupe ou des événements au sein de la commune de Braine-l'Alleud.



Cette formation n'a pas pour vocation d'obtenir le brevet Beps, mais permet d'avoir un aperçu sur l'attitude à avoir lors d'une situation d'urgence, de détresse ou d'accident en attendant l'arrivée des secours.



Les conditions d'inscriptions sont les suivantes : avoir plus de 16 ans et habiter la commune de Braine-l'Alleud.



Plus de renseignements sur le site de la commune de Braine-l'Alleud. Les inscriptions, se font-elles, à la Maison des Associations ; Grand-place Baudouin 1er, par téléphone au : 02 854 05 95 ou encore par mail à l'adresse suivante : vieassociative@braine-lalleud.be