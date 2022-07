Waterloo : une initiation à l’art du Kintsugi pour moins de... 3000 €

La commune de Waterloo fête ses 30 ans de jumelage avec la ville de Nagatuke. Exposition et masterclass seront proposées. Mais si l’art est arme de résilience et de paix, celui-ci a un coût.

Dans le cadre des 30 ans de jumelage entre la cité du lion et la ville de Nagakute, l'asbl l'Arbre à Plume, mandatée par la commune de Waterloo organise une exposition événement sur l'art et la philosophie du Kintsugi. Si l'exposition est gratuite, les masterclass en présence du maître Showzi Tsukamoto le sont un peu moins.



À cette époque, un bol était aussi précieux qu'une parcelle de terre





L'art du Kintsugi remonte au 16e siècle. Il s'agissait de réparer des bols pour la cérémonie du thé appelée "Chano yu". À cette époque, un bol (chawan) était aussi précieux qu'une parcelle de terre. Lorsque celui-ci venait à être brisé, il était confié aux maîtres Maki-e, artisans professionnels utilisant la laque japonaise et la poudre d'or pour les réparer. "L'art du Kintsugi est un art de résilience et de paix. Au lieu de cacher les blessures et les fractures, on les sublime à l'aide d'or et de laque rouge urushi, à l'image des samouraïs qui étaient fier de leurs blessures de guerre." explique Barbara Dauwe, commissaire de l'exposition.



©l'Arbre a Plume





1 gramme d'or pur 24 carats



Ayant étudié aux Beaux-Arts de Tokyo, maître Showzi Tzukamoto est un pionnier moderne de l'art du Kintsugi. Depuis plus de 50 ans, celui-ci s'est donné pour mission de transmettre la technique ancestrale à ses élèves. Les 6 jours de masterclass permettront aux élèves d'apprendre cet art au travers des techniques de Maki-e. "L'art du Kinstugi est une pratique lente, c'est pourquoi, le maître aura préparé des céramiques à différents stades de réparation afin d'explorer les différentes phases d'apprentissage." explique Barbara Dauwe.



De plus un set comprenant tous les outils, ainsi qu'un gramme d'or 24 carats, 5 grammes d'argent, 100 grammes de laque urushi rouge, etc. sera fourni à chaque apprenti. Le tout pour une valeur de 1700 €. "Le matériel fourni permet de pratiquer le Kintsugi durant un an" explique la commissaire.



Le reste des frais sont justifiés par la présence du Sensei Showzi Tsukamoto, de sa femme et des interprètes présents durant 1 mois et demi en Belgique. "La formation coûte 3 749 € de base, par chance, nous pouvons faire 20 % de réduction grâce à nos sponsors" se réjouit Barbara Dauwe.



Bien évidemment, d'autres activités moins onéreuses auront lieu. Dont une découverte du Kintsugi d'une journée au prix de 475 €,une initiation à la cérémonie du thé à 35 €,ou encore une conférence donnée par le maître au prix de 15 €. L'exposition qui durera du 7 septembre au 6 novembre 2022, sera elle gratuite. Plus d'informations sur le site de l'asbl l'Arbre à Plumes.