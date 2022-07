Braine-l'Alleud: des gens du voyage lèvent le camp dans le calme

Les gens du voyage qui s'étaient établis sans autorisation dans le parc d'affaires de l'Alliance, à Braine-l'Alleud, évacuent progressivement les lieux vendredi après-midi. Jeudi, une ordonnance rendue en urgence par le tribunal de première instance du Brabant wallon obtenue par le propriétaire des lieux leur avait été signifiée. Cette décision les obligeait à lever leur campement dans les 24 heures sous peine d'astreinte. En cas de refus, le bourgmestre Vincent Scourneau avait annoncé la mobilisation d'importants moyens policiers pour faire exécuter la décision de justice.

Ce dispositif prévu pour imposer l'évacuation du camp d'une centaine de caravanes et de véhicules par la force n'a toutefois pas dû être actionné. La police est présente sur les axes routiers et autoroutiers des alentours du parc de l'Alliance pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème de circulation, mais l'évacuation elle-même se déroule de manière volontaire, progressivement et sans aucune tension.

C'est le propriétaire du terrain occupé illégalement depuis dimanche soir, la SA Parc de l'Alliance, qui avait lancé une procédure en urgence visant à mettre fin à l'occupation des pelouses du parc d'affaires. La commune s'est jointe à l'action, considérant que l'installation de gens du voyage posait des problèmes de sécurité sur les lieux, les occupants s'étant raccordés sans autorisation aux bouches à incendie et aux armoires électriques du parc d'affaires où travaillent en temps normal environ 4.000 personnes.