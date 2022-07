Une nouvelle ASBL waterlootoise pour promouvoir le triathlon

Une nouvelle ASBL propose des entraînements au triathlon pour les jeunes à partir de 8 ans et pour les adultes. Les entraînements seront donnés à partir de la piscine de Waterloo, à partir de septembre 2022. Pour rappel, le triathlon est une discipline qui rassemble la natation, la course à pied et le vélo.

Un groupe WhatsApp sera créé pour organiser les sorties vélo et les séances de nage en eau libre. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la piscine de Waterloo. Les inscriptions se font via l’adresse suivante : triathlonwaterloo@gmail.com. S.C