Braine-l’Alleud : travaux d’asphaltage avenue Alphonse Allard

La commune a prévu de renouveler le revêtement routier sur les bandes de circulation de l’avenue Alphonse Allard entre le 8 et le 26 août. La circulation de transit sera donc déviée entre l’avenue du Japon et la Petite rue à l’Art. Le stationnement sera également interdit durant les heures de travail.

Ces travaux font partie d'un ensemble de travaux d'asphaltage dans le cadre d'un marché global de plus de 700 000 €. D'autres réalisations du même genre prendront place tout au long du mois d'août comme à la chaussée de Mont-Saint-Jean du 16 au 26 août, entre la route du Lion et la rue de la Sémaillère. Un plan de déviation sera également mis en place afin de réduire les désagréments.

©IPM

Les travaux comprennent l’enlèvement de la couche supérieure sur une épaisseur de 10 cm, l’enlèvement et le remplacement des taques d’égouts et la pose de deux couches de revêtement routier. Des travaux de renforcement sont prévus autour des taques d'égout afin de garantir une planéité parfaite avec le nouveau revêtement, et cela, afin d'éviter un affaissement dû au temps qui pourrait être source de nuisance sonore et de vibrations.