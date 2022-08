Un jogging dédié aux femmes à Waterloo

L'organisation WomanRace.com organise un jogging féminin au départ du château Chenois le dimanche 25 septembre. Les bénéfices seront intégralement remis à la fondation La Vie-Là (clinique du sein de la clinique d'Ottignies).



Avec son credo : le sport, vecteur de lutte contre le cancer et de bien-être, WomanRace est un programme de mise au sport et de promotion de celui-ci qui a pour objectif de financer l'aide aux femmes atteintes d'un cancer et la recherche pour lutter contre ces cancers. L'asbl organise également des conférences thématiques et de sensibilisation.

WomanRace organise des courses au travers tout le pays et à déjà aidé des dizaines d'associations comme : L'asbl Vivre comme Avant (Vivrecommeavant.be), la Fondation contre le Cancer, le Cris (plate-forme de soins palliatifs de l’est francophone), le service des soins palliatifs de l’hôpital Princesse Paola (Marche-en-Famenne) ou encore, le service Oncologie de l’hôpital de Waterloo - Braine – L’Alleud.

Avec des parcours de 3, 6 et 9 km, la course est ouverte à tous les profils. Des dossards avec puce seront à disposition afin de chronométrer son temps, mais sans obligation. Les préinscriptions se font sur le site ultratiming.be ou directement à l'accueil du château Chenois.



Plus d'informations sur le site WormanRace.com et sur la page de l'événement Facebook.