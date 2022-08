Waterloo : Fini les terrasses, rendez-vous aux jeudredis du Funambule !

Un concept pas comme les autres pour les jeudis soir estivaux. Une soirée jeux de société pour petits et grands Au Funambule à Waterloo. Pour sa quatrième édition, le restaurant qui propose habituellement des crêpes, vous emmène dans un voyage autour du monde, que ce soit au niveau des jeux de société, des cocktails et sangrias ou encore des tapas proposés par le chef. De quoi se sentir dépaysé si on n'a pas la chance d'être en vacances !

Que vous soyez seul, accompagné, entre amis ou en famille, la soirée s'annonce chaude en émotions.

Les soirées jeux de société sont proposés chaque premier jeudi du mois à partir de 18. Le prix d'entrée est de 5 € et comprend l'accès à tous les jeux pour toute la soirée. Rendez-vous rue du Couvent au numéro 3.

Informations et réservations au numéro suivant : 0472/97.46.42.