Un jardin-forêt favorisant la biodiversité à Waterloo

C'est dans le cadre des portes ouvertes Nature&Progrès, du Printemps sans pesticides et de la Quinzaine des pollinisateurs que les Ateliers Mellifères organise des portes ouveertes dans son jardin-forêt à Waterloo, le 28 août. Un jardin certifié Nature de Natagora et Refuge Waseaux.



Au menu : découverte des ruches, des plantes mellifères, plantes aromatiques et toitures végétales, mais également de la piscine naturelle, des nichoirs et hôtels à insectes et tout un tas de trucs et astuces pour accroître la biodiversité chez soi.



Le jardin-forêt sera ouvert toute l'après-midi avec différentes visites guidées. Une à 13h30 et une à 16h30 (groupe de 20 personnes maximum), mais également une à 15h par un membre du réseau Nature&Progrès sur les plantes comestibles. Inscriptions et informations via la page Facebook de l'événement en indiquant l'heure de visite souhaitée.