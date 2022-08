La meilleure friterie du Brabant Wallon se trouve à Waterloo

Référencée dur le site Les-Friteries.com et considérée il y a peu, comme la meilleure friterie du Brabant wallon par nos confrères de Metro, nous avons décidé d’aller goûter les frites de la place Emile Vandevelde dans le quartier Joli-Bois à Waterloo et nous n’avons pas été déçus !

Des pommes de terre fraîches venues directement de la ferme, découpées sur place et cuites deux fois dans le fameux blanc de bœuf. Cela fait trois générations que la famille honore cette tradition culinaire bien de chez nous. “Ce matin, j’ai râlé sur le fermier, les pommes de terre étaient trop petites” s’amuse Sébastien Berland, propriétaire et maître friturier.

3 générations de passionnés

63 ans, c’est le nombre d’années qu’ont les planches qui forment les murs de la baraque à frites de Joli-Bois à Waterloo. L’histoire d’une famille qui partage la passion de la frite depuis trois générations. Fondée en 1959 par l’Anversois Lucien Hauteceur, c’est aujourd’hui son petit-fils, Sébastien Berland qui travaille la pomme de terre exactement comme le faisait son grand-père.

“Après mon grand-père, c’est ma maman qui a repris l’affaire. Ça fait 27 ans que je sers des frites aux gens.” nous explique Sébastien Berland, la passion toujours intacte dans les yeux.

Le cuistot s’occupe seul de la friterie depuis 9 ans maintenant. S’il reste passionné par son métier, il confie que la tâche n’est pas toujours facile : “Ça reste un métier physique, il faut soulever les sacs de pommes de terre, tout couper à la main, et servir debout toute la journée. Rien que le mouvement machinal de secouer et de remplir les paquets a fini par déclencher une tendinite au bras droit.”

Mais ce n’est pas ça qui va démotiver notre maître des frites. “Je fais un magnifique métier, je connais la plupart de mes clients, je les ai même vu grandir.”

Malgré une augmentation du prix des matières premières qui a obligé le propriétaire à revoir légèrement ses prix à la hausse, la portion reste extrêmement généreuse et on en a pour son argent. Son fritkot fait partie intégrante du paysage du quartier et les gens sont toujours plus nombreux à venir déguster les cornets de frites soigneusement préparés par Sébastien Berland.

“La reconnaissance, même minime, est importante pour nous. Ma maman était si contente que l’on soit reconnue comme l'une des meilleure friterie du Brabant wallon et même de Belgique par certains.”