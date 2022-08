La tarte au sucre, autre fierté de Waterloo : voici la seule boulangerie labellisée par la confrérie de la tarte au sucre

L’histoire de Waterloo tourne bien trop souvent autour des mêmes faits historiques : Napoléon, la grande bataille de 1815 et sa défaite. Mais si l’on creuse un peu, la ville de Waterloo est également connue au-delà de nos frontières pour ses célèbres rues en pavés et donc pour ses paveurs. Mais qu’ont-ils en commun avec les tartes au sucre ?

Le sucre fait également partie de l’histoire de la cité du Lion. En effet, l’Office Park Waterloo était une grande sucrerie avant sa réhabilitation en parc d’affaires. Dans les années 1900, le sucre blanc raffiné et importé, issu de la canne à sucre, était bien trop cher. Les femmes des paveurs utilisaient donc le sucre brun de la betterave sucrière cultivée localement, pour préparer des tartes à leurs maris en guise de dessert ainsi que pour les jours de fête. Cette tarte, peu onéreuse, permettait à cette classe laborieuse de résister et d’avoir l’énergie nécessaire à la construction des rues, surtout en hiver.

Aujourd’hui, la mémoire de ces hommes et de ces femmes est entretenue par la confrérie des Maîtres Paveûs, Scribeux et Mougneux de tarte au sucre de Waterloo. Cette confrérie est née en 1993 et se donne pour objectif de faire revivre le passé pour mieux comprendre le présent. Elle est également impliquée dans des projets sociaux en aidant des institutions et associations qui accueillent les enfants et jeunes de familles démunies.

Une recette particulière

Si les ingrédients ne sont pas très compliqués à trouver, la recette a son importance pour réaliser la parfaite tarte au sucre de Waterloo. Nous nous sommes donc procuré la recette selon la Dame Panetière de la Confrérie, Mme Françine Gaul-De Ridder.

©D.R.

Aujourd’hui, la confrérie des Maîtres Paveûs, Scribeux et Mougneux de tarte au sucre de Waterloo a labellisé une seule boulangerie-pâtisserie de la commune pour la confection de la tarte. Il s’agit de la boulangerie Lonbois qui se situe drève Richelle, près de l’école internationale Saint-John.

Pour déguster sa tarte au sucre de Waterloo, il est indispensable, selon la confrérie toujours, de l’accompagner d’une bière artisanale Waterloo et plus particulièrement, la Triple Blonde qui titre à 8° et qui fut gagnante de la catégorie lors du World Beer Awards de 2015. Celle-ci étant brassée à la ferme de Mont-Saint-Jean au pied du Lion de Waterloo. La confrérie organise chaque année son chapitre à la date du 22 avril. D’ici là, bonne dégustation !