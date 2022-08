Un jeune tagueur pris en flag' dans le quartier du Chenois, à Waterloo

La police est intervenue lundi vers 21 h 15 sur une plaine de jeux dans le quartier du Chenois, où des jeunes gens étaient occupés à taguer les jeux.

L’un de ces jeunes, âgé de 17 ans et habitant non loin de là, a tenté de dissimuler dans une poubelle une bombe de peinture dont la couleur ressemblait étrangement à celle présente sur un mur et sur… ses chaussures. Un PV a été dressé pour graffiti