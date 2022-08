Échangeur de Mont-Saint-Guibert : une nouvelle phase de travaux prévue à partir du 7 septembre

Le chantier visant à aménager un nouvel échangeur en marge de la N25 à hauteur de Mont-Saint-Guibert a débuté le 19 avril dernier. Ces travaux permettront d'y améliorer la mobilité, notamment en y réalisant une bretelle de sortie menant à un giratoire permettant l'accès à la rue des Trois Burettes depuis la N25 en direction de Corroy-le-Grand. Le chantier s'organise en plusieurs phases afin de limiter l'impact sur la circulation. La première phase touche à sa fin.



Du 7 septembre jusqu'à la fin du mois de novembre





La seconde phase durera jusqu'à l'hiver et devrait permettre l'ouverture de la bretelle de sortie qui débouchera sur un giratoire donnant sur la rue des Trois Burettes. Voici les perturbations attendues à hauteur de la rue en question :

- La circulation sera localement régulée par des feux.

- Aucune connexion ne sera possible entre la rue des Trois Burettes, la N25 vers Corroy-le-Grand et l'accès à la Sablière à droite du chantier.

- Pour gagner la N25 vers Corroy, les usagers sont invités à poursuivre sur la rue des Trois Burettes, la rue du Fond Cattelain et la rue de Rodeuhaie.



Sur la N25, vers Corroy-le-Grand, la nouvelle bretelle de sortie sera ouverte et permettra un accès vers le nouveau giratoire puis uniquement vers la Sablière (fermeture de la connexion vers rue des Trois Burettes. )