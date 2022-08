Rencontre avec les nouveaux gérants de la brasserie de la piscine de brain-l'Alleud : “J’ai reçu le CV d’un facteur, d’un agent de sécurité, et même d’un chimiste !”

Il y a quelques mois, nous vous parlions de la reprise de la cafétéria de la piscine de Braine l’Alleud par la RCA (Régie Communale Autonome). Celle-ci faisant suite à la rupture de contrat entre un exploitant indépendant qui ne respectait pas le cahier des charges imposé par la commune, mais également suite à des plaintes de clients mécontents à son encontre.

Aujourd'hui nous rencontrons donc Laurent et Julien, mandaté par la RCA pour la reprise de la brasserie de la Piscine. "Nous avons ouvert en moins de 10 jours après avoir emporté l'appel d'offres, c'était un petit miracle !" explique Laurent, le nouveau patron.

Avec presque 40 ans de métier, Laurent n'en est pas à son coup d'essai. Il a été gérant dans plusieurs restaurants comme la Roue d'Or, la Brasserie de l'Alliance à Braine l'Alleud, la Brasserie des Artistes à Ittre ou encore son propre restaurant, les Gourmands Disent. Julien, lui, c'est le côté jeune et dynamique. "Je suis arrivé après Laurent, mais à deux, nous formons une excellente équipe qui allie jeunesse et expérience."

Ouverture 7/7 et carte plus fournie, mais un manque de personnel

Travailler avec la RCA implique de respecter un cahier des charges précis. D'ailleurs d'ici septembre la cuisine de la brasserie devrait être ouverte 7 jours sur 7, de midi à 22h. Seul bémol, le manque de personnel. "Nous avons du mal à trouver du personnel qualifié, comme tout le secteur HoReCa d'ailleurs. J'ai reçu le CV d'un facteur, d'un agent de sécurité, et même d'un chimiste !"

La période des vacances a d'ailleurs été difficile au début : "Un certain dimanche, j'ai appelé une cinquantaine d'étudiants, deux m'ont répondu pour me dire qu'ils n'étaient pas disponibles, les 48 autres, aucune réponse..." se désole le gérant. "Nous avons eu dur au mois de juillet, mais avec la rentrée on a bon espoir de trouver du renfort !"

D'autres projets sont également prévus : "Nous sommes ouverts à tout !" explique julien, le co-gérant, "Nous avons par exemple 3 brunchs de prévus pour le club senior de la piscine. Si cela fonctionne, nous pourrons le faire plus souvent."

La RCA est d'ailleurs à l'écoute des deux nouveaux associés et leur permet de se projeter plus loin. "Nous avons dû ouvrir très rapidement et avec les moyens du bord. Aujourd'hui, nous pouvons commencer à voir plus loin et à investir dans l'aménagement de l'endroit."

Produits locaux et fait maison

Le pari des deux nouveaux gérants, c'est de garder un aspect brasserie et non pas de cafétéria. Pour ce faire, ils prônent l'utilisation de produits régionaux et la plupart des préparations sont faites maison. "Nous essayons de promouvoir au maximum les produits locaux tout en restant les plus accessibles possible, car nous sommes tenus d'avoir des tarifs pas trop élevés." nous explique Laurent qui revient d'ailleurs de la Boucherie Bernard qui se situe à Braine-l'Alleud. "Que ce soit au niveau culinaire ou même décoration, nous voulons rester le plus proche possible de la commune. Par exemple, pour les fleurs qui décoreront l'intérieur, nous avons fait un appel d'offres à trois fleuristes du coin."

Si l’intérieur manque encore un peu de personnalité, l’accueil fait par la nouvelle équipe et l’époustouflante terrasse vous donneront envie de passer le restant de l’après-midi à profiter du soleil et d’un bon repas ou tout simplement d’un café.