Waterloo : la chaussée de Bruxelles fermée ce week-end pour la grande braderie

Ces 26, 27 et 28 août, le centre de Waterloo se métamorphose pour sa grande braderie. Des bonnes affaires, mais également des animations prendront place sur la chaussée de Bruxelles et ses alentours.

Un centre-ville entièrement piéton

Certain en rêve, d’autre le craigne : le centre-ville de Waterloo sera entièrement dédié aux piétons de 10h à 19h durant les trois jours de braderie. Un choix compréhensible pour assurer la sécurité des visiteurs et permettre à chacun de flâner entre les différentes enseignes. Les rues perpendiculaires à la chaussée seront également interdites à la circulation.

Manèges, animations et brocante au programme

Des manèges seront installés sur le parking qui se situe à l’arrière de l’église pour le plus grand bonheur des enfants. Des musiciens déambuleront le long de la chaussée de Bruxelles, dans le parc Jules Descampe et dans les galeries commerçantes. Le parc sera également le théâtre d’une grande brocante le dimanche 28 août. De plus, le musée Wellington ouvrira ses portes à prix réduits aux visiteurs et des reconstituteurs de la période napoléonienne circuleront dans le centre.

“Place aux artistes” avec l’apéro-concert du Sousa Schleb prendra également ses quartiers dans le parc Jules Descampe le vendredi 26. L’histoire des dessins animés de Walt Disney sera racontée par le groupe Walt DisNerds le samedi 27 à 14h et on fêtera les 400 ans de Molière avec “L’illustre Théâtre” du Magic Land Théâtre à 19h.

Infos et réservations pour les différents spectacles sur le site du centre culturel de Waterloo.