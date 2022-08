La grande braderie de Waterloo, c’est parti !

Depuis ce matin et jusqu’à dimanche soir, les commerçants du centre de Waterloo sortent dans la rue à l’occasion de la braderie annuelle. Le cœur de l’événement se déroule dans la rue commerçante mais pas seulement. La braderie se poursuit jusqu’au complexe du 115, aux Jardins de Diane – à hauteur du n°90 de la chaussée de Bruxelles, mais encore dans les deux galeries commerçantes jusqu’à l’espace Libert en face de la maison communale. Dimanche dès 9h, la brocante se tient quant à elle dans le parc Jules Descampes tandis que le parking situé derrière l’église du Centre s’équipera quant à lui de manèges et carrousels pour les enfants. Tandis qu’un mur d’escalades et des minitrampolines seront installés (où ?)

Outre la chasse aux bonnes affaires, les badauds verront défiler des reconstitueurs de la période napoléonienne. Ils installeront leur bivouac, avec leurs chevaux devant le Musée Wellington, en tenues d’époque forcément. L’idée ? Recréer l’ambiance de l’ancienne auberge Bodenghien. N’hésitez pas à entrer dans la cour du musée, des animations sont prévues. Le musée fera aussi sa braderie avec des prix réduits (2 € pour les adultes, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans pour une visite libre). Attention, la réservation est obligatoire via info@museewellington.be ou au 02 357 28 60.

Un spectacle fera découvrir aux enfants (à partir de 7 ans) la vie quotidienne des militaires sous l’Empire. Réservations au 02 352 09 10 ou dans les bureaux de Waterloo Tourisme, chaussée de Bruxelles, 218

Côté musique, pointons l'apéro festif avec le Sousa Schleb ce vendredi à 19h. L'homme-orchestre Raphael D'Agostino jouera du cornet et chantera en même temps qu'il marque le rythme avec sa batterie. La basse sera assurée par Schleb, un géant au sousaphone (5€) l'entrée. Demain samedi à 14h, un concert pour enfants baptisé Walt DisNerds retracera, en musique et dans un style détonant, groovy et pêchu, l'histoire des dessins animés de Walt Disney (5€). Ce samedi toujours mais à 19h, l'Illustre Théâtre du Magic Land Théâtre fêtera les 400 ans de la naissance de Molière. (5€). Ces trois spectacles ont lieu dans le parc Jules Descampe. Réservations obligatoires via www.centre-culturel-waterloo.be.

Pour mémoire, la chaussée de Bruxelles sera piétonne le dimanche de 10h à 17h30, entre la drève Richelle et la rue de la Station mais aussi dans les rues perpendiculaires à cette dernière. Elle ne sera rouverte à la circulation automobile qu’à partir de 19h.