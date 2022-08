Corridor cyclable à la Hulpe : la chaussée de Bruxelles en sens unique dès la fin du mois de septembre, les camions déviés vers Waterloo

Ce 24 août, une réunion réunissant les communes de La Hulpe et d’Hoeilaart, les Régions Wallonne et Flamande et les services de police, concernant les travaux du corridor cyclable à la Chaussée de Bruxelles a eu lieu. Voici ce qui en ressort.

Les travaux visent la création d’un corridor cyclable d’une largeur de minimum 3 mètres de large. Celui-ci prendra place du côté gauche de la chaussée, en direction de la région flamande. Il sera séparé de la voirie par une bande herbeuse plantée d’une haie ou de barrières en bois lorsque l’espace est trop réduit.

Il est également prévu la démolition des bandes de contrebutage (élément linéaire qui assure une délimitation et une finition nette des trottoirs, pistes cyclables et terrasses) sous les pistes cyclables, la reconstruction de la voirie et des bordures ainsi que le remplacement des revêtements de la voirie principale.

©Commune de La Hulpe

Les travaux, qui ont commencé le 22 août par la première phase - le giratoire situé à hauteur du restaurant Ernest -, devraient se terminer fin septembre, début octobre. Les deux sens sont maintenus lors de cette phase grâce à des feux tricolores. Une pré-signalisation relative à la phase en cours du giratoire sera mise en place dans les prochains jours.

La seconde phase consistera en la création du ring cyclable et débutera fin septembre (après le week-end de la braderie prévue le 24 septembre). Un seul sens sera maintenu : celui de La Hulpe vers Bruxelles. Cette phase devrait se terminer pour la fin de l’année 2022.

Les poids lourds seront déviés par Waterloo au carrefour des Trois Colonnes.