Infrabel informe qu’aucun train ne circulera entre Bruxelles-Midi et Nivelles, le week-end des 10 et 11 septembre en raison du démontage d’un mur de soutènement provisoire le long des voies ferrées. Cette coupure intervient dans le cadre des travaux du RER à Lillois et de l’élargissement du pont de la rue Rivelaine commencés le lundi 5 septembre.

Les autres perturbations à prévoir durant la durée des travaux sont : la présence de véhicules et d’ouvriers, des bruits et vibrations due à l’utilisation d’engins de chantiers ainsi que la présence d’un éclairage artificiel lors des travaux de nuit.

Toutes les informations se trouvent sur le site d'infrabel.