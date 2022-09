La police de Braine l’Alleud équipée de Bodycams à partir de ce vendredi 2 septembre

La zone de police de Braine l'Alleud s’est équipée dernièrement de Bodycams (ou caméras piéton) afin d’en doter les patrouilles en service. C’est accessoire déjà utilisé par un bon nombre de zone de police est destiné à enregistrer les interventions de toute nature, susceptible de générer des tensions.

Ce dispositif devrait permettre à la police d’atteindre différents objectifs quant aux conditions d’intervention comme l’amélioration des comptes-rendus d’interventions à l’égard des autorités de police administratives et judiciaires ; l’apaisement des relations entre intervenants et interlocuteurs selon le principe de désescalade en informant préalablement ceux-ci de l’enregistrement de leurs faits et gestes ; accroissement de la sécurité des agents de terrain ; la réduction de faits de violence envers la police ou encore augmenter la qualité et étayer les constatations d’infractions en augmentant le recours à des constatations matérielles.

La mise en place de ce dispositif coïncide avec l’ouverture de la grande braderie des commerçants de Braine-l'Alleud, sans doute le terrain idéal pour un premier essai.