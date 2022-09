Waterloo : Une grande marche citoyenne organisée pour préserver le Triage Sainte-Gertrude

Des citoyens et associations organisent une marche citoyenne le premier week-end d'octobre pour la création de couloirs verts et préservation du Triage Sainte-Gertrude des projets immobiliers.

Plusieurs citoyens et associations de la commune de Waterloo, mais également des communes voisines s'inquiète de l'avenir du Triage Sainte-Gertrude, du bois des Bruyères et des champs environnants. C'est pourquoi, le collectif Triage, un consortium entre associations, citoyens et fermiers, organisent une grande marche citoyenne le dimanche 2 octobre 2022. "Nous voulons préserver au maximum le triage, le bois et les champs qui se situe a cet endroit. les terres cultivées sont une connexion naturelle entre deux massifs forestiers" explique Alain Scoyer, organisateur de l'événement. Ce dernier peut déjà compter sur plusieurs associations de la région telle que Braine Autrement, le Gracq, les Amis de la Forêt de Soigne, Natagora et l'AIQW.

Une zone en sursis

Cette parcelle de la commune de Waterloo est le théâtre de négociations autour de projets immobiliers depuis presque deux décennies. L'ancien site de l'usine Fiat, le bois des Bruyères, ainsi qu'une partie des terres cultivables qui se trouvent derrière, appartiennent aujourd'hui à des sociétés telles qu'Immobel bien connue dans la région, mais également a des sociétés scandinaves comme Mirova. Ces terres sont aujourd'hui cultivées par la ferme Sainte-Gertrude. "Si le fermier venait à perdre ces parcelles de terre, il devrait probablement mettre la clé sous la porte. Il est important de rappeler au Waterlootois, à quel point l'agriculture est importante, surtout lorsqu'on voit le contexte mondial actuel." explique l'organisateur. "Le projet de construction du nouveau centre sportif du Chenois, ainsi que d'une école à proximité risque de relancer les offensives des entreprises qui veulent faire bâtir la zone. Nous ne pouvons pas rester immobiles face à cela".

Un événement familial et bon enfant

Alain Scoyer rappelle que cette action est un événement pacifiste, apolitique, familial et bon enfant : "Nous voulons sensibiliser les gens, car nous avons besoin de préserver ce qu'il reste de nature et arrêter l'expansion sans fin de nos villes et villages. Cependant, cet événement se veut festif. Une Kermesse sera d'ailleurs organisée à la ferme Sainte-Gertrude afin de conclure cette marche citoyenne."

Les habitants des trois communes environnantes sont invités à se rejoindre par les différentes entrées du triage : Les Waterlootois seront attendus à l'entrée de l'ancien parking Fiat (actuellement occupé par Infrabel), au niveau de l'entrée des voies de chemin de fer, les Brainois seront attendus au chemin du Fourçon et au domaine du Gibloux et enfin, les Rodhiens, au pont de la drève des Chasseurs. Un drone devrait filmer l'action pour rendre compte du nombre de personnes qui seront présentes.

Plus d'information et programme complet sur la page Facebook de l'événement.