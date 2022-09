"Journées du patrimoine" au musée Wellington de Waterloo : voici le programme

Le musée a prévu une programmation particulière entre le 9 et le 13 septembre.

"Patrimoine et Innovation" sont les thèmes choisis pour ces Journées du patrimoine. Pour l’occasion, le musée Wellington développera 4 activités autour de l’Art nouveau et de l’avènement du charbon au XIXe siècle. Un événement qui durera du 9 au 13 septembre.

Le vendredi 9 septembre à 9 h 30 débutera l’exposition sur l’Art nouveau. En partenariat avec Urban.brussels, celle-ci mettra à l’honneur le patrimoine belge au travers de panneaux détaillant l’histoire de ce mouvement. L’exposition sera visible jusqu’au lundi 12 septembre.

Le samedi 10 et dimanche 11 septembre auront lieu des visites guidées sur l’histoire du charbon à l’intérieur du musée. Elles raconteront l’impact de l’arrivée du charbon sur le bâtiment même, ainsi que son incidence sur nos vies et notre environnement.

Le dimanche 11 septembre, place à un atelier pour les plus jeunes sur l’énergie à vapeur. Ils pourront, au travers d’une construction, s’initier à la force de la vapeur autrefois produite par l’eau et le charbon. Une activité en collaboration avec le Tamanoir ASBL. Mardi 13 septembre, Cécile Dubois, responsable du patrimoine, auteure et guide-conférencière, parcourra l’histoire de l’Art nouveau. Prix de l’entrée : 5 €.