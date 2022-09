Braine-l’Alleud : la police recherche un individu qui aurait agressé une personne âgée

Dans la soirée du 25 août 2022, un individu est descendu du train en provenance de Charleroi. Il a passé la soirée dans le centre de Braine-l'Alleud. Après les faits, l'homme a pris la fuite par la chaussée d'Alsemberg, en direction de Waterloo.



De teint mat, l'individu serait âgé entre 25 et 30 ans. Il mesure environ 1m80 et est de corpulence mince. Il a les cheveux foncés et rasés sur les côtés et de courtes dreadlocks.



Le soir de l'agression, l'individu portait un t-shirt noir avec la représentation d'une tête-de-mort et des motifs blancs, un bermuda en jeans bleu délavé de marque ICON2 et des baskets noires.



Si vous avez la moindre information, vous pouvez contacter gratuitement la police au 0800/30 300.