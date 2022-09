Il y a 30 ans, Elisabeth II était invitée par le Prince de Waterloo (PHOTOS)

Elisabeth II a foulé le sol waterlootois voici une trentaine d'années. Invitée par le prince de Waterloo, elle fut reçu en très grande pompe par les autorités locales, Philippe - encore prince à l'époque - était présent. La DH relatait bien évidemment l'événement, dont voici le résumé, décrivant une Reine alerte.

C'était le 7 juin 1993. Sa visite dans le centre de Waterloo avait alors duré quarante-cinq minutes et elle était venue seule, le Duc d'Édimbourg se faisant porter pâle à la dernière minute, souffrant d'un rhume. The Queen était venue à Waterloo, treize ans après la Reine Mère, non pas à l'invitation du couple royal belge, mais du Prince de Waterloo, le Duc de Wellington, chevalier de l'Ordre de la Jarretière et intime de la cour britannique. Et pour lui faire honneur, la commune avait quasiment réquisitionné toutes les classes de cinquième primaire de l'entité. Soit quelque trois cents enfants dont certains avaient confectionné des petits drapeaux pour l'occasion.

©EDA

"Élisabeth II avait l'oeil. Lors de sa visite du Musée Wellington, la reine d'Angleterre avait fait remarquer une erreur dans l'exposition temporaire consacrée à la ferme d'Hougoumont, en expliquant qu'il y avait là la présentation d'un régiment qui n'avait pas combattu à Hougoumont en juin 1815 !", relatait le journaliste à l'époque.

Après sa visite du musée Wellington et de l'église Saint-Joseph où elle s'était recueillie quelques instants devant les stèles des soldats britanniques décédés en 1815, ainsi que d'un bain de foule où l'on ne pouvait apercevoir que de rares sujets britanniques, la Reine d'Angleterre, vêtue d'une jupe et blouse à carreaux jaunes et blancs, gantée de blanc et coiffée était partie vers la Butte du Lion de Waterloo.

©EDA

Là, loin de monter les marches, elle avait néanmoins visité le Centre du Visiteur et le Panorama, avant de faire quelques mètres à pied en direction d'Hougoumont. Une ferme qu'elle visitera encore, ainsi que celle de la Haie Sainte, avant de terminer son périple par le monument Picton.

©EDA