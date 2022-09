Des assiettes à 5 euros à la fête jusqu'à 3h du matin le samedi : le combo déjà gagnant du nouveau spot de Waterloo

Au Edward’s Café, on déjeune on dîne, on boit un coup et on danse même les vendredis et samedis soir. Une formule complète qui a tout pour séduire les jeunes comme les plus âgés. Une cuisine simple, mais une formule avantageuse. Le plus ? Une bonne partie de la carte des tapas est faite maison !

5 euros l’assiette de dégustation

Concept inexistant ailleurs dans les environs, un prix fixe pour tous les tapas. Froids, chauds ou desserts, ils sont tous à 5 € ! À ce prix-là, dur de ne pas avoir envie de tous les goûter.

Si la portion ne semble pas gargantuesque au premier coup d’œil, celle-ci est tout à fait honnête en comparaison de son prix. Seul petit bémol, cela manque un peu de pain pour accompagner l'humus, le tzatzíki ou encore le caviar d’aubergines, mais à ce prix-là, on ne va pas pinailler.

©S.C.

Niveau bibitif, on rejoint les prix habituels d’un débit de boissons du centre-ville. Les bières au fût vont de 2,5€, pour une Cristal artisanale en 25cl à 8€ la Witte Mort Subite en 50cl. Un joli choix de bière en bouteille est également disponible avec notamment de l’Orval maturé.

Une carte de vins assez fournie et dans toutes les gammes de prix est également disponible.

Un large choix de spiritueux est également proposé avec une place de choix pour les whiskys, boisson préférée de la célèbre famille de gangsters de Birmingham : les Peaky Blinders.

Seul le gin est laissé un peu sur le banc de touche, alcool pourtant déjà très plébiscité dans l’Angleterre des années 1920.

La carte des cocktails est somme toute assez classique, mais il faut reconnaître que le mixologue les exécute à merveille et met un point d’honneur à leur présentation. Le prix est toutefois assez élevé puisque celui-ci tourne autour des 15€.

Dj set et porte secrète

Si l'établissement semble calme la journée, le soir et le week-end, c'est bondé. "Depuis l'ouverture, on cartonne tous les soirs", se réjouit le serveur. Durant la semaine, l'Edward's café ferme ses portes à 1h du matin mais le week-end, ça danse jusqu'à 3h du matin.

D’autres aspects amusants et bien pensés ont été mis en place pour que vous passiez un bon moment comme le mur à bouteilles : un mur fait de casier dans lequel vous pouvez entreposer votre bouteille si vous ne l’avez pas fini. Elle est ensuite gardée à votre nom durant un mois.

©S.C.

Juste derrière celui-ci, un accès secret a été installé. Une machine à sous qui, lorsqu’on tire sur la poignée, ouvre la porte du casino voisin.