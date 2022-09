Une journée consacrée au vélo à Waterloo

Du 16 au 22 septembre, se tient un peu partout en Europe, la Semaine de la Mobilité. À cette occasion, la commune de Waterloo a décidé de consacrer une journée à ce thème en mettant l'accent sur les déplacements cyclables. Ce moyen de transport né au début du 19e siècle et qui revient en force depuis que la mobilité douce est au centre des débats concernant le futur de nos déplacements. Rendez-vous pris donc le samedi 17 septembre au parc Jules Descampe.



Réparation, simulation et gravures



Un tas de services et d'animations auront lieu durant toute la journée. ASBL et associations vous guideront dans les bons gestes à acquérir lorsque vous décidez de vous mettre au vélo.

L’ASBL Les Débrouillard pourra effectuer, par exemple, un petit entretien et une vérification de votre bicyclette. L’atelier Gravure, vous permettra lui, de graver votre numéro de registre national afin de rendre votre vélo identifiable et d’ainsi décourager les voleurs qui auront plus de mal à le revendre. Nous retrouverons également un simulateur de vélo en réalité virtuel. L’occasion de tester ses réflexes d’anticipation aux dangers liés à la pratique du cyclisme.

©Waterloo





Promenades, découvertes et conseils



Deux parcours seront mis sur pied afin de partir en promenade depuis le parc. L'un sera destiné aux plus jeunes (de 3 à 10 ans), l'autre aux adultes. Il sera également possible d'effectuer des tests de sécurité routière.



Le stand du Graqc ainsi que celui de MobiWoo vous proposeront des outils pour faciliter vos déplacements en deux-roues. Applications mobiles utiles à la navigation et à la planification de vos trajets à vélo et à pied, mais également des itinéraires cyclables intra-communaux entre différents points stratégiques comme les gares, les centres-villes, les écoles, etc.



L'ASBL Les Godasses, un club de marche pour les seniors présentera, elle, des activités et organisera une marche d'environ 4,5 km, deux fois sur la journée, à travers les différents quartiers de la commune.



D'autres stands et activités auront lieu pour les plus jeunes comme un jeu-concours, un espace créativité, un château gonflable, etc.



Niveau nourriture, le SmooCycle vous proposera de pédaler pour réaliser gratuitement votre smoothie ou jus de fruit et un foodtruck sera présent vous proposant de la petite restauration.



Un concours lancé au profit des écoles



Lancé en marge de la Semaine de la Mobilité et au même jour que la journée qui y est consacrée à Waterloo, la commune organise un challenge Mobilité au profit des établissements scolaires. Durant un mois, du 17 septembre au 17 octobre, elle invite les citoyens à utiliser un autre moyen de transport que la voiture. Pour ce faire, le téléchargement de l'application Jeasy est nécessaire.



"Concrètement, lors de votre première connexion, vous devrez vous rendre dans l'onglet "Gift Box" pour sélectionner le Challenge Waterloo correspondant à l'école que vous soutenez." explique Brian Grillmaier (MR), échevin en charge de l'Enseignement et de la Mobilité. "Grâce à un système de géolocalisation, l'application calculera automatiquement le nombre de kilomètres que vous aurez effectué à pied, à vélo ou avec toute autre moyen de transport qui n'est pas la voiture. Des "Ecomiles" seront alors générés et seront reversés aux établissements scolaires."



Ce concours a pour objectif d'inciter les parents, élèves et professeurs, à utiliser des moyens de transports alternatifs durant les heures de pointe. "Nous comptons sur la force de persuasion des enfants, pour convaincre un maximum d'adultes à participer" ajoute l'échevin.





Au terme du concours, l'école ayant remporté le plus d'Ecomiles, sera récompensée par un prix.