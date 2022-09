Semaine de la mobilité : Braine l’Alleud invite l’électromobilité à se manifester

5 000 m2 dédiés à l’électromobilité. C’est ce que propose la commune de Braine-l’Alleud au parking du Pont Courbe, le samedi 17 septembre de 14h à 18h.

C’est dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité que la commune invite les concessionnaires locaux à présenter leurs différents modèles électriques afin de donner aux habitants l’opportunité de s’informer sur les moyens de déplacement du futur.

Une politique de développement durable mise en place par la commune qui souhaite que ces citoyens privilégient de plus en plus la mobilité douce et l’électrique au quotidien. Celle-ci termine d’ailleurs l’aménagement de 50 nouveaux emplacements de parking exclusivement réservés à la recharge de voitures électriques. Ces places sont disposées à des endroits stratégiques tel que la gare, le stade, l’administration communale, la piscine, l’académie de musique, etc. Équipées de bornes de grande puissance, elles permettront de réduire le temps de charge.

