Waterloo : Maxime Mandrake offre un spectacle inédit pour le Relais pour la Vie d'Ottignies : “J’ai réuni 17 ans de magie en un spectacle”

C’est déjà ce vendredi 23 septembre à 20h ! Il s’agit de ne pas traîner pour aller admirer l’illusionniste brabançon dans le magnifique espace culturel de l’école internationale St John’s à Waterloo. Ce dernier propose un spectacle sur mesure pour Le Relais pour la Vie d’Ottignies-LLN. Toutefois, ne vous inquiétez pas si vous n’êtes pas disponible ce vendredi. Deux autres représentations auront lieu le samedi, à 14h et à 18h. Tous les bénéfices seront reversés au profit de la recherche et de la lutte contre le cancer.

"J'ai l'habitude d'offrir mes services pour la fondation contre le cancer. Cette année, j'avais vraiment envie d'en faire un spectacle inédit, une sorte de best of de 17 années rythmées par la magie", explique le magicien.

Retour aux sources

Maxime Mandrake est actuellement en préparation d'une tournée francophone (Belgique, Luxembourg et même le sud de la France). Pour lui, le spectacle "Inside the Magic" proposé au profit du Relais pour la Vie, "est une sorte de retour aux sources, avant le grand spectacle". Un concentré de ses plus beaux tours.

“Il y aura certes un fil rouge, mais pas sous forme d'histoire comme lors de mes autres spectacles. Je vais revenir aux fondements de la magie et aux portes du rêve. J’ai puisé au plus profond de ce qui rend la magie, magique”.

Plus de place à l'imaginaire donc, mais dans un show grandiose, marque de fabrique de l'illusionniste brainois. "Il y aura bien évidemment des grands tours d'illusions avec des assistants. Ce spectacle est un véritable défi que nous nous sommes lancé avec l'équipe, au profit de la fondation."

Des événements tout au long de l’année

Du changement dans la programmation du Relais pour la Vie. Si à l'époque, il s'agissait d'un grand événement durant 24h, la crise sanitaire, suivie de la crise énergetique à poussé le comité d'Ottignies à revoir son mode fonctionnement. "Les Relais pour la Vie choisissent d'organiser une série d'événements plus cadrés, répartis sur une année. Un relais de 24 heures tel qu'il était conçu mobilise énormément de logistique. C'est devenu très difficile d'organiser cet événement quand on sait que chaque sou compte, surtout en ces temps de crise", explique Véronique Mathy, membre du Relais pour la vie d'Ottignies-LLN. "Nous avons constaté la difficulté de mobiliser des grandes foules après la période de crise sanitaire. Les bains de foule ne sont pas l'idéal et nous ne savons pas ce que seront les prévisions pour les mois qui viennent."

Le prix des places pour le spectacle de ce week-end varie de 22€ à 30€. Réservation sur le site www.maximemandrake.com.