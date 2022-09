Mustii en concert depuis le sommet du Lion de Waterloo pour le WaHFF

On ne le présente plus, le festival historique de Waterloo revient pour une 10e édition du 13 au 16 octobre 2022. Une édition qui risque bien de rester dans les annales au vu du menu concocté par les organisateurs et la commune. "Nous avons mis le paquet pour faire de cette édition un franc succès. Des animations auront lieu dans tout Waterloo, qui vivra au rythme du cinéma durant ces 4 jours." se réjouit Alban de Fraipont, organisateur du festival.

La cérémonie d’ouverture sera présentée par Jessica Matthys, journaliste et chroniqueuse sur Youtube et BX1. Celle-ci présentera les films en compétitions ainsi que les différents jurys. La cérémonie sera précédée du film Tirailleurs de Mathieu Vadepied avec Omar Sy. La cérémonie de clôture sera présentée par Thomas de Bergeyck, maître en la matière.

Entrevue avec Claude Lelouch

Nombreuses stars du grand écran seront présentes lors de cet événement. Notamment Clovis Cornillac qui viendra présenter son nouveau film, en tant que réalisateur, avec Couleur de l’Incendie, un film adapté du roman de Pierre Lemaitre. Si le film n’est pas en compétition, c’est bien lui qui clôturera le festival, dimanche 16 octobre à 19h. Deux autres guests importantes sont à retenir : la présence de Randal Kleiser, réalisateur de Grease et de Croc-Blanc. Également professeur à l’Université de Californie, celui-ci viendra donner une "masterclass" sur la réalisation et sur le travail autour des nouvelles technologies. Mais s’il y a un nom à retenir, c’est celui de Claude Lelouch. Figure emblématique du cinéma français, on lui doit plus de 50 films parmi les plus grands du cinéma français. Consécration de sa carrière, il obtient en 1966, la Palme d’Or du Festival de Cannes et l’Oscar du meilleur film étranger pour le film Un homme, une femme. Ce dernier accordera un grand entretien sur sa riche carrière, précédé de la projection du film Les Uns et les Autres.

Si le palmarès de stars vous donne déjà l’eau à la bouche, vous allez probablement apprécier la suite du programme : un gala unique pour célébrer la dixième édition. Le samedi 15 octobre, le festival vous donne rendez-vous, non pas dans les salles obscures, mais bien au pied du Lion de Waterloo. Mustii, artiste brabançon, vous accueillera avec un show musical depuis le sommet de la butte du Lion. S’en suivra un dîner de gala au Bivouac de l’Empereur, 10 ans de souvenirs du WaHFF présenté par Philippe Reynaert, ainsi qu’une after-party pour clôturer la soirée.

D’autres animations auront lieu aux alentours des salles obscures des Cinés Wellington. Charlie Chaplin s’invitera notamment au WaHFF, dans un spectacle alliant musique, comédie et extraits de films. Le spectacle aura lieu à la salle Jules Bastin le vendredi 14 octobre.

La Symphonie du Cinéma

L’équipe de Benuts, une entreprise brabançonne, spécialisée dans les effets spéciaux et reconnue dans le monde entier, viendra faire une démonstration afin de vous montrer comment les décors du passé sont artificiellement recréés. Rendez-vous fixé le 13 octobre aux Cinés Wellington.

Enfin, nous retrouverons la Symphonie du Cinéma, un concert de musiques de films. 25 choristes et 40 musiciens vous feront voyager au travers des plus grands classiques du cinéma au cœur de la salle Jules Bastin le dimanche 16 octobre.

Pour rappel, le WaHFF a été fondé il y a 9 ans par Yves Vander Cruysen, ancien échevin de la Culture à Waterloo. La relève est aujourd'hui assurée par la nouvelle échevine de la Culture Bernadette Delange-Raeymaekers (MR), le directeur général, Alban de Fraipont et également soutenu par la Province du Brabant wallon, représentée par Tanguy Stuckens (MR), Président du Collège provinciale. "Le cinéma historique est bénéfique pour tous, c'est un outil d'ouverture d'esprit. La programmation est faite pour intéresser les jeunes, que j'encourage particulièrement à participer à ce genre d'événement." conclu ce dernier.

Les tarifs vont de 8 € la séance unique à 140 € pour le Pass Diamond qui comprend tous les films, le gala, le dîner de gala, ainsi que les cérémonies d’ouverture et de fermeture.

Plus d'informations et réservations sur le site de WaHFF.