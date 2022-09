Un an de déviation débute entre Groenendaal et La Hulpe : "On doit éviter que le trafic ne percole dans les quartiers résidentiels" (INFOGRAPHIE)

Pendant un an, navetteurs et habitants de La Hulpe et Groenendaal seront impactés dans leurs déplacements. Pendant un an, il faudra faire un détour. Pendant un an, la chaussée de la Hulpe-chaussée de Bruxelles (le nom change de part et d'autre de la frontière linguistique) sera en chantier pour la réalisation de la "véloroute F205", vaste piste cyclable en site propre, un des chaînons manquants pour rejoindre la capitale en bicyclette. Les travaux de rénovation de voirie et de création de la piste ont déjà débuté, mais qui ne nécessitaient pas encore la fermeture dans un sens de la voirie.

Dès ce lundi 26 septembre, une fois la braderie clôturée, la chaussée de La Hulpe sera mise à sens unique à partir des environs de la gare de Groenendaal : le sens de Bruxelles vers Hoeilaart sera fermé; seule la circulation de Hoeilaart vers Bruxelles sera autorisée.

©GSV

Les navetteurs de retour d'une journée de travail à Bruxelles devront adapter leurs itinéraires pour rentrer à domicile. Plusieurs déviations sont encouragées par les autorités en fonction de la destination finale. Pour rejoindre les environs de Hoeilaart, il faudra, en sortant du Ring, passer désormais par la chaussée de Groenendaal.

©IPM

En revanche, pour rejoindre La Hulpe à partir de Bruxelles, il est conseillé de rester sur le ring jusqu'à Waterloo (sortie 26, Mont Saint-Jean), pour ensuite emprunter la chaussée de Louvain sur six kilomètres… Ou alors, autre alternative : passer par l'E411, et sortir à Malaise. À noter : les bus 366 du Tec, qui empruntent habituellement la chaussée qui sera en travaux, seront déviés par le centre de Hoeilaart via la chaussée de Groenendael.

Crainte d'un report de trafic

L'inconnue à l'heure actuelle : le comportement des automobilistes. Vont-ils tous rejoindre La Hulpe via le Ring ou la E411… ou sortir à Groenendaal et traverser tous les petits quartiers. "On doit éviter que le trafic ne percole dans les quartiers résidentiels", assure Christophe Dister (MR). "Si c'est le cas, on prendra des mesures."

Selon le mayeur, le maintien de la direction vers Bruxelles était une priorité absolue. "Le matin le trafic est dense, mais le retour se fait sur une période plus longue. Le sens unique dans l'autre direction, ça serait la catastrophe." Un avis partagé par le bourgmestre hoeilaartois Tim Vandenput (Open-VLD), qui ne se montre pas inquiet outre mesure. "Je suis content que ces travaux commencent, et surtout que les chantiers sont synchronisés du côté wallon et flamand, ce qui n'est pas toujours le cas."

Si synchronisation interrégionale il y a, la communication des Régions reste cependant à déplorer selon la bourgmestre waterlootoise. "Toutes les communes n'ont pas été invitées autour de la table. Nous sommes pourtant indirectement impactés", explique Florence Reuter, qui voit le chantier comme "un moindre mal, même si cela aura des répercussions". "Les communes ont peu de choses à dire. On est mis devant le fait accompli, et on doit faire avec. On sera très attentif. J'ose espérer que ça ne sera pas dramatique."

Des "amendes sévères" pour Lanterna Magica

Les axes de déviation, comme la chaussée de Louvain, connaissent, même en l'absence de travaux, une forte congestion à certains moments de la journée. Ce qui fait craindre à certains d'importants embouteillages.

Un événement à l'agenda soulève également des craintes : Lanterna Magica, qui se déroule au Château de La Hulpe du 21 octobre au 11 décembre. L'an passé, de nombreux riverains se sont plaints de la congestion et du stationnement sauvage aux abords du château. Une situation qui risque d'empirer avec le nouveau sens unique.

Le bourgmestre la hulpois assure que des enseignements ont été tirés du passé. "On privilégie la venue par l'E411 et le Ring. On demande à l'organisateur de bien l'indiquer". Une grande zone de dépose-minute est prévue à l'entrée du Château pour déposer les gens. Une navette sera aussi mise en place entre le parking de la gare et le château.

"Une zone de stationnement interdit sera établie autour du château… et on va dresser des PV", assure le mandataire, qui annonce des "amendes sévères".