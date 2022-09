Elle balance table de jardin et transat sur la terrasse de sa locataire parce qu'elle n'a pas payé le loyer

La police a été appelée jeudi vers 13 h 30, chaussée de Bruxelles, à Waterloo, pour calmer une propriétaire fâchée parce que sa locataire (et voisine) n’aurait pas payé son loyer. La propriétaire âgée de 57 ans venait de jeter une table de jardin et un transat sur la terrasse de la voisine. Un procès-verbal a été dressé pour violation de domicile et dégradations volontaires.

Plus tard, vers 16h40, la quinquagénaire s’est à nouveau fait remarquer, un peu plus loin sur la chaussée de Bruxelles, où son véhicule stationné bloquait une entrée de parking. Elle s’en est alors prise à un homme de 86 ans qui ne s’est pas laissé pas faire : il a donné des coups de canne au véhicule et l’a frappé. Un procès-verbal a été établi, à charge de l’octogénaire, pour dégradation et coups et blessures.