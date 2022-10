Le restaurant La Meute débarque à Waterloo et ça risque de saigner

C'est officiel, La Meute débarque à Waterloo. Véritable institution à Bruxelles, l'adresse fétiche des carnassiers ouvre ses portes aujourd'hui à la place de l'ancien Havana Club, à droite de l'église. "Tout était resté dans son jus depuis 37 ans. Autant vous dire qu'on a eu quelques surprises lors des travaux. Ajoutez à ça, les délais de livraison, etc. Il aura fallu un peu de temps, mais nous sommes là !" explique Arnaud Mestdag, co-fondateur du concept.

De la modernité et de la viande

Un concept somme toute, assez simple : permettre aux clients de se régaler autour d'un beau morceau de viande sans devoir se ruiner. "Des produits qualitatifs, dans un cadre qualitatif, avec un excellent rapport qualité/prix. Voilà ce que nous nous efforçons de mettre en place".

Pour maintenir un tel objectif, les deux associés ont trouvé la bonne recette : faire du volume avec un concept simple : "less is more".

"Nous travaillons en direct avec les éleveurs et certains abattoirs. Nous brassons notre bière chez mon cousin, les vins sont naturels et nous avons notre propre gin. Le principe, c'est d'éliminer un maximum d'intermédiaires". Toutes les viandes proviennent exclusivement d'Europe dont certaines bêtes sont élevées dans nos pâturages belges.

Un retour aux sources

Pour Arnaud et Jim, Waterloo, c'est un peu le retour aux sources : "Pour l'anecdote, nous avons étudié, mon associé et moi, juste en face au Sacré-cœur. Au-delà de ça, nous observons auprès de nos amis qu'il y a un vrai exode chez les jeunes, un retour aux faubourgs. C'est pour cela que ça nous paraissait essentiel de revenir à Waterloo."

L'ouverture officielle se fait aujourd'hui. Le restaurant est ouvert tous les soirs, 7 jours sur 7. "Nous espérons ouvrir également la terrasse le midi lorsque les beaux jours reviendront."

Bon appétit.