Ce samedi, Braine-l'Alleud plonge dans le noir pour la nuit de l'obscurité

Ce samedi 8 octobre dès 19h, la commune de Braine-l'Alleud organise sa nuit de l'obscurité dans le parc du château du Cheneau. "Cet événement vise à sensibiliser le public aux problématiques de la pollution lumineuse, du gaspillage énergétique et de leur impact sur la biodiversité", explique la commune. Les participants seront invités, dans un parc plongé dans l'obscurité pour l'occasion, à observer les étoiles au télescope, à visiter le jardin communal à la bougie et en musique, le tout dans la nuit la plus noire possible.

Pour une expérience optimale, il est conseillé de venir équipé d'une lampe frontale dotée d'une lumière rouge.

"Ce type d'éclairage est non seulement respectueux de l'environnement, de la faune et des différentes animations nocturnes mais permettra également aux participants d'adapter leur vue à l'obscurité tout en évitant de trébucher sur une racine ou autre obstacle."

L'entrée se fera comme les autres années du côté de la Bibliothèque via la rue des Mésanges bleues. Une animation "Des étoiles plein les jeux" sera organisée dans le grand salon de la bibliothèque du château de 19h à 22. Parmi les autres animations, les plus fringuant pourront grimper dans les arbres, les plus gourmand déguster des chocolats à l'aveugle.

Pour marquer le coup, la commune éteindra plusieurs bâtiments et places fortes : la butte du Lion et l'extérieur du Mémorial 1815 l'hôtel de ville, la bibliothèque communale, le parc et le château du Cheneau, les portions de voiries adjacentes au parc du Château du Cheneau, les églises Ste-Aldegonde et St-Étienne, le site du Paradis et le parking de la piscine