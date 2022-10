Combat de Sumos, Kintsugi et Origamis : Le Japon s'invite à Waterloo ce week-end

C’est à l’occasion des 30 ans de jumelage entre la ville de Nagakute et Waterloo, que la ville va se transformer, le temps d’un week-end, en temple japonais. Plus précisément aux Écuries, salle polyvalente dans laquelle aura lieu une exposition, mais également des ateliers, des conférences et animations autour de la culture nippone.

Début des festivités, le samedi 8 octobre à 14 heures avec de la lutte de Sumo, un atelier de Kimono, de Kirigami (papier découpé) et d’Origami (papier plié). Mais également la présentation de l’ASBL WalloNihon, une dégustation de soupe miso.

Dans la galerie, une visite guidée démarrera à 14 heures également. Une démonstration d’Ikebana (art fondé sur la composition florale) aura lieu à 15 heures, suivie d’une dégustation de thé japonais par la maison de thé, le Cha-hû-Thé et d’une démonstration de Kendo.

Le grand maître Showzi Tsukamoto, invité pour l’occasion, fera une démonstration de Kintsugi, art traditionnel japonais, né durant la bataille de Nagakute. Le Sensei (maître) vous montrera comment les ancêtres japonais sublimaient la céramique cassée en comblant les fissures avec de l’or plutôt que de les cacher. S’en suivra un spectacle de calligraphie géante par Satoru Toma. La journée se clôturera par une cérémonie du thé aux alentours de 17 h 30.

Le dimanche, un concours de Cosplay (déguisements relatifs aux héros de mangas) aura lieu tout au long de la journée. Un photomaton sera mis à disposition et le meilleur costume sera récompensé ! Le reste du programme sera sensiblement le même que samedi. Mis à part un spectacle de Kamishibaï "Urashima Taro" (Théâtre ambulant), présenté par l’ASBL l’Arbre à Plume. L’Arbre à Plume, qui a été mandatée par la commune et qui est à l’origine des différents workshops et de la venue du Sensei Showzy Tsukamoto, propose la plus importante collection d’œuvres de Kintsugi historique en Europe. L’exposition est, elle, à voir jusqu’au 6 novembre aux Écuries. Plus d’informations et programme complet sur le site de la commune de Waterloo.