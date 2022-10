Herman de Croo ouvre la saison interuniversitaire de Waterloo

Ministre d’État et président honoraire de la Chambre des Représentants, Herman de Croo (Open VLD), père de l’actuel Premier ministre ouvre ce mardi soir, la saison de l’antenne interuniversitaire de l’UCL/ULB à Waterloo. L’occasion pour lui d’exposer ses réflexions sur certains changements dans la vie institutionnelle de notre royaume.

Élu député en 1968, Herman de Croo a été présent dans la vie politique parlementaire jusqu’en 2019. Chambre des Représentants, Sénat, Parlement Flamand, l’homme politique a siégé aux quatre coins de la politique belge. Il a également été plusieurs fois ministre sous les gouvernements Tindemans et Martens.

Se considérant comme un dinosaure de la politique, la conférence portera notamment sur le rajeunissement global et la rotation beaucoup plus rapide au sein des institutions politiques qu’à son époque. Mais également l’arrivée de nouveaux profils (dont davantage de femmes) et le bouleversement des moyens de communications avec l’arrivée massive des réseaux sociaux dans le monde politique.

"Désormais, un parlementaire qui siège plus de 10 ans fait déjà partie des anciens (…). Dans certains métiers (professeurs, chirurgiens, chercheurs, etc.), l'ancienneté est encore considérée comme un indice de connaissances plus grandes, de relations plus solides. Le monde politique semble peu à peu échapper à cette vieille règle." déclare Herman de Croo.

Si l’évolution présente certes, certains avantages, elle peut aussi amener son lot de désavantages, estime le politicien.

"Plus de 60 ans de vie politique active : les dinosaures de la politique belges se font rares..!" c'est le titre de cette conférence qui aura lieu ce mardi 11 octobre à la salle Jules Bastin de la Maison Communale. Entrée : 5 € à la séance, 30 € pour l'abonnement aux 8 conférences de la saison. Les tickets sont en vente au rez-de-chaussée de la Maison Communale.