Moins d’infractions en 2021 à Braine l’Alleud

Moins 14, 37 %. Les statistiques criminelles de la zone de police de Braine l'Alleud sont sortis. Des chiffres bruts à replacer dans le contexte d'une année particulière, touchée par le covid. Une pandémie qui a ébranlé nos vies et qui a eu un réel impact sur la criminalité. Des criminels qui se sont vu dans l'obligation de se réinventer.



Si certains éléments ont eu un impact positif sur la criminalité, comme le télétravail, qui a complexifié les vols, la fermeture des magasins, les couvre-feux, etc. qui ont limité les déplacements également, d'autres éléments ont ouvert de nouvelles portes aux malfrats.



L'envolée de l'utilisation de nouveaux moyens informatiques a facilité le recours à l'escroquerie, aux fraudes informatiques, aux faits de mœurs, etc.



Quelques chiffres :



Si de manière générale, le nombre de délits a diminué de près de 15 %, certaines infractions ont augmenté comme les infractions contre les biens et les infractions économiques et financières qui ont respectivement pris 10,35 et 15,50 % d'augmentation. Les infractions contre les personnes, ont-elles, diminuées de près de 45 %. Les infractions liées à l'alcool et à l'ivresse ont diminué de près de 17 %.



Certains éléments ne sont pas encore mesurables pour l'instant. L'augmentation de certains chiffres comme les violences intrafamiliale, par exemple, est sans doute plus importante qu'indiquée, mais il existe un manque de visibilité liée au repli social dû au confinement.