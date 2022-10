Flambée de la criminalité informatique dans le Brabant wallon : "ce ne sont pas que des personnes âgées qui sont victimes"

Les autorités judiciaires brabançonnes wallonnes font face à une forte augmentation de la fraude informatique, a indiqué le procureur du roi Marc Rézette.

Depuis plusieurs années déjà, les zones de police du Brabant wallon s'attachent particulièrement à lutter contre les vols et effractions dans les habitations. "Nous remarquons une tendance à la diminution du nombre de faits. Les policiers sont beaucoup plus réactifs dès qu'ils prennent connaissance d'un phénomène en la matière et organisent plus facilement des patrouilles. L'analyse est beaucoup plus fine qu'il y a quelques années. Les campagnes de prévention et les efforts de communication ont porté leurs fruits", commente le procureur.

En revanche, on assiste actuellement à une flambée de la criminalité informatique, dont principalement les fraudes au dispositif d'identification bancaire ("digipass"). "Dans ce domaine, le nombre de faits est passé du simple au triple au cours de ces trois dernières années. Et ce ne sont pas que des personnes âgées qui sont victimes de cette criminalité. Les auteurs sont généralement très habiles et parviennent aussi à tromper des quadragénaires", précise Marc Rézette.

À titre d’exemple, la police de Waterloo avait déjà enregistré plus de 140 plaintes à la fin septembre, soit presque déjà le résultat de l’ensemble de l’année dernière lors de laquelle 186 dossiers de fraude informatique avaient été traités.Dans la zone de Nivelles/Genappe, 151 plaintes liées à la criminalité informatique ont été comptabilisées en 2021. De janvier à septembre de cette année, le chiffre a déjà atteint les 225 unités.

“Ces actions criminelles sont souvent menées depuis l’étranger, mais pas toujours. Je ne m’arrête d’ailleurs pas à ce constat. Nos policiers soignent l’accueil des victimes pour connaître la manière dont les auteurs agissent. Lorsque l’on réagit vite, on peut obtenir des résultats”, conclut le procureur du Brabant wallon, ajoutant que “la prévention est essentielle en la matière et, dans le doute, il ne faut jamais communiquer ses codes et autres données bancaires”.