La commune de Waterloo propose des ateliers pour les seniors qui veulent rester le plus longtemps à la maison.

Des ateliers d’accompagnement sont proposés par l’échevinat de la Prévention et de la Santé et l'ASBL Ergo 2.0.

De nombreux seniors souhaitent rester à la maison le plus tard possible et en toute indépendance. L’échevinat de la Prévention et de la Santé, en collaboration avec l’ASBL Ergo 2.0 propose des ateliers pour les aider à y rester. Un programme proposé en trois étapes.

Ergo 2.0, c’est un réseau d’ergothérapeutes visant à soutenir le vieillissement en bonne santé. Ils proposent, dans un premier temps et sans engagements, une réunion qui a pour objectif de présenter l’association, d’expliquer le métier d’ergothérapeute et en quoi son intervention peut être utile auprès des seniors. Celle-ci se fera le 20 octobre à 14h.

La deuxième étape se fera individuellement avec un ergothérapeute afin de permettre le candidat à s’auto-évaluer afin de comprendre les facteurs de risques et de vérifier personnellement et régulièrement les fonctions essentielles afin de prévenir les premiers signes de vulnérabilité.

La troisième étape consistera, elle, en 4 ateliers de sensibilisation à la prévention des chutes. Les 4 séances formeront un socle. Risques, fragilité, équilibre, aménagement du lieu de vie et gestion des médicaments, du sommeil, de la vision et de la nutrition : durant 4 jeudis à 10h30, des professionnels aborderont différents sujets liés aux risques de chutes.

Rendez-vous donc à Waterloo, les 20 octobre, 8, 10, 17, 24 novembre et 1er décembre, à la salle des conférences, au 2e étage de la Maison communale.

Informations et inscriptions gratuites mais obligatoires au 02 352 98 07 ou par mail à l'échevinat de la Prévention et de la Santé à : celinie.leman@waterloo.be