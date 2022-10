Bain de foule royal à Braine-l’Alleud : "Sans le Roi, il n’y aurait pas de Belgique" (PHOTOS ET VIDEO)

La foule était présente hier matin, devant l'hôtel de Ville de Braine-l'Alleud pour espérer serrer la pince du roi Philippe et de la reine Mathilde, en visite spéciale dans le Brabant wallon. Après la visite du centre Fedasil et de l'entreprise GSK de Rixensart, le couple royal a pris un bain de foule dans le centre de Braine-l'Alleud. Il n'y était pas venu depuis 1981.

Arrivé pile à l’heure, le couple royal a traversé la place principale au travers d’un arc de cercle bordé des deux côtés par des citoyens. Au centre se trouvaient les élèves des écoles de la commune dont une multitude de bambins qui voyait le Roi et la Reine pour la première fois. Maëlys, 11 ans, était très fier de vivre cette expérience : “c’est comme un jour de fête, mais avec l’école ! J’espère que la Reine me verra avec le drapeau qu’on a reçu”. En effet, à chaque entrée de la place, les stewards de la ville distribuaient des petits drapeaux aux personnes venues assister au bain de foule.

Toujours un symbole pour les jeunes

Sofia et Lilly-Rose, qui ont profité d’une heure de fourche à l’école, sont également venus saluer leurs Majestés. “C’est impressionnant de les voir en vrai. C’est un peu comme la Reine d’Angleterre, c’est un symbole important pour notre pays. Sans le roi, il n’y aurait pas de Belgique !” Les deux adolescentes sont aussitôt rejointes par d’autres jeunes. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, une grande partie du public venu assister à la sortie royale, était constitué de jeunes. “Pour nous, c’est important de voir encore une certaine unité dans notre pays, et c’est ce qu’ils représentent”, poursuit Lilly-Rose.

©BELGA

©BELGA

Un peu plus loin, à l’écart de la foule, c’est un homme assis avec son chien qui agite son drapeau à la vue du Roi et de la Reine. “Il faut montrer au Roi et à la Reine que le peuple croit encore à la monarchie. C’est une institution symbolique, mais qui a toute son importance dans un pays comme le nôtre. Ils nous représentent mieux que certains de nos ministres”.

Une matinée chargée, mais ensoleillée

La matinée était chronométrée : le bain de foule a duré environ une demi-heure avant que le couple ne salue la foule depuis le balcon de l’hôtel de Ville de Braine-l’Alleud. S’en est suivie une rencontre plus intimiste avec les autorités communales et quelques acteurs importants de la commune, triés sur le volet. La matinée semble s’être bien déroulée, selon la Reine qui a évoqué “une matinée radieuse comme le temps” avec les citoyens avec qui elle a pu brièvement s’entretenir, leur serrer la main, etc. Et si la police était présente en nombre, le cortège semble s’être déroulé sans encombre.

©BELGA