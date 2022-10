Le nouveau McDonald’s de Wauthier-Braine cherche 70 collaborateurs

À partir de mi-décembre un nouveau restaurant McDonald’s ouvrira ses portes sur la Chaussée de Tubize à Wauthier-Braine. Le franchisé, Marco Van Oppens, est à la recherche de nouveaux collaborateurs pour servir les futurs clients de cet établissement et propose 70 emplois au total, tous profils confondus.

Marco est un franchisé expérimenté au sein de McDonald's. Il possède déjà neuf restaurants McDonald's en Belgique. "Wauthier-Braine est mon dixième restaurant. Former une nouvelle équipe est à chaque fois une première étape essentielle car mes collaborateurs seront le cœur du restaurant. Leur développement et épanouissement personnels sont très importants pour moi. Et je suis très enthousiaste de pouvoir proposer ces emplois pour booster la vie économique Wauthier-Brainoise", souligne Marco.

Avant l’ouverture à Wauthier-Braine, tous les candidats sélectionnés recevront une formation afin d’acquérir des compétences opérationnelles et pratiques comme les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire, ainsi que des compétences transversales, telles que le travail en équipe et le service au client. Les 15 collaborateurs permanents bénéficient d’en moyenne 750 heures de formation et les 45 étudiants d’en moyenne 1080 heures.

Les candidats intéressés peuvent se présenter au Jobday en collaboration avec Actiris le 25 octobre de 9 à 12h au McDonald’s de Nivelles (Chaussée de Namur 65, 1400 Nivelles). Les candidats peuvent aussi envoyer leur cv ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse mail suivante: jobs@movo.be.

Les profils sélectionnés seront ensuite invités à un entretien.