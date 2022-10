Pose du premier panneau photovoltaïque sur le site de SODEVER: “Braine-l’Alleud est une source d’inspiration”

Fruit d'un long travail mené par la commune, le plus grand parc photovoltaïque au sol de Wallonie, a vu son premier panneau être installé ce vendredi matin. 13 hectares de panneaux photovoltaïques censés produire 20 % des besoins domestiques en électricité de la cité brainoise. L'idée est née dans le cadre du programme des élections communales de 2018. "Au même instant, se déroulaient plusieurs manifestations de la part des jeunes concernant le climat. Une idée m'est alors venu. Pourquoi ne pas produire de manière propre, une partie de l'électricité nécessaire à la ville ? Je téléphone donc à Henri (Henri Detandt, échevin en charge de la Transition Énergétique et du Développement Durable), qui me dit que le projet d'un champs solaire va nécessiter l'équivalent de 4 à 5 terrains de foot." explique Vincent Scourneaux (MR), bourgmestre de Braine l'Alleud.

Un site répond particulièrement bien aux critères exigés pour répondre à un tel projet : le site SODEVER, situé le long de la chaussée de Tubize. Son patron, Jean Putmans, semble avoir été assez vite embalé par le projet. "Ce site a connu trois vies et celle-ci semble en être l'aboutissement. D'abord sablière, il a ensuite servi de décharge pour matériaux inertes, formant une colline artificielle qui aujourd'hui répond parfaitement aux besoins du projet de parc photovoltaïque." explique le maître des lieux.

Une communauté d’énergie

La clé de la rentabilité du projet réside dans le principe de communauté d'énergie. Au lieu de vendre l'électricité produite à un fournisseur tiers, la commune peut alimenter directement l'entreprise privée UCB, plus gros consommateur énergétique de la commune. "Nous avons dégagé une formule qui est assez innovante et qui est pour la première fois exploitée, à tout le moins en Wallonie et peut-être même en Belgique ; on ne va pas vendre l'énergie produite, mais on va louer l'installation à un partenaire de choix : l'UCB".

Un business plan gagnant-gagnant avec le secteur industriel privé selon la commune, pour un projet qui a coûté à peu près 10 millions d'euros. "Ce modèle nous permet d'avancer de manière collective au bénéfice de la planète."conclu Vincent Scourneaux

Un marché public européen remporté par l’entreprise Perpetum, une entreprise gantoise qui possède déjà le plus grand parc photovoltaïque aérien en Belgique, sur les toits de Pairi Daisa.

Un projet visionnaire

Le secrétaire d'Etat à la Régie des Bâtiments, Mathieu Michel (MR) était présent pour poser le premier panneau photovoltaïque sur le champ. Il l'a qualifié de "projet pilote et visionnaire" pour la région wallonne.

“Se détacher de la dépendance énergétique et de l’ancien modèle de production est essentiel. Il faut soutenir le modèle de l’électrification et de l’autoproduction, notamment avec des projets comme celui-ci, qui montre l’exemple. Un projet qui sonne comme une source d'inspiration réalisé au sein de la commune de Braine-l'Alleud”.

Un projet ambitieux qui, selon la commune, devrait assurer 30 ans minimum d’une rentrée d’argent supplémentaire qu’elle pourra réinvestir dans d’autres projets énergie-climat, mais également dans l’aménagement de l’espace public et de la lutte contre la baisse de pouvoir d’achat.