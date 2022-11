Braine-l’Alleud expose ses artistes

Le samedi 10 et le dimanche 11 décembre 2022, de 13h à 18h, la maison de la culture de Braine-l’Alleud organise son tout premier parcours d’artistes. Ouvert aux arts plastiques, visuels et de l’espace, il s’installera au domicile ou dans l’atelier des artistes. Certaines œuvres seront également exposées dans différents lieux publics de la commune.

Parmi les artistes exposés, quatre invités d’honneur, de renommée nationale voire internationale : le photographe Geert De Taeye à la Chapelle Saint-Martin de Lillois, la sculptrice et peintre Catherine Thiry au Mémorial 1815, le radiologue et plasticien dans l’âme Christian Dugardeyn au Château du Cheneau et le peintre Daniel Pelletti à l’administration communale. De nombreux artistes brabançons wallons exposeront également leurs œuvres. Dont Pascal Courcelles, Robert Quint et Amélie De Brouwer, qui exposent déjà (jusqu’au 11 décembre) à la Galerie 360°. Au total, plus de 70 artistes exposeront aux quatre coins de la commune.

Des conférences animées par des artistes prendront place ici et là, un talk ainsi qu’un brunch seront organisés par l’École des Arts.

Un plan du parcours reprendra les lieux d’exposition, des domiciles, des ateliers et des salles mises à disposition par la commune. Chaque lieu sera ouvert le samedi 10 et le dimanche 11 de 13h à 18h.

Rencontre et conversation avec les artistes exposés à la Galerie 360°, le dimanche 11 décembre à 16h. Brunch à l’École des Arts le dimanche 11 décembre à 13h.