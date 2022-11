Cocaïnomane, il voulait "nettoyer le centre de Braine-l'Alleud des alcooliques et des drogués" : 37 mois de prison ferme

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné lundi par défaut Jérôme D., un habitant de Braine-l'Alleud né en 1987, à trente-sept mois d'emprisonnement ferme. L'homme, déjà bien connu de la justice, était poursuivi pour avoir porté des coups violents, à l'aide d'une béquille, à un homme ivre qui se trouvait dans le parc du Centre, le 7 avril 2022. La victime, qui souffrait déjà d'importants problèmes de santé, est décédée peu après les faits sans que le lien avec les coups portés puisse être démontré. Le prévenu, lorsqu'il avait été entendu, avait indiqué aux policiers qu'il avait agi de la sorte pour "nettoyer le centre de Braine-l'Alleud des alcooliques et des drogués".

Lorsqu'elle a prononcé ses réquisitions en l'absence du prévenu qui faisait défaut à l'audience, la substitut avait qualifié ces déclarations d'hallucinantes, soulignant que le prévenu était lui-même alcoolique et cocaïnomane. Il a frappé en se servant d'une béquille et la victime a subi d'importante blessures, notamment au niveau du front.

Jérôme D. a affirmé aux enquêteurs que l'homme, qui était ivre, "faisait le malin". Et lorsqu'on lui a demandé s'il avait reçu des coups avant d'en porter, le prévenu a affirmé que la victime était trop lente pour cela. Remis en liberté sous conditions, le Brainois n'a pas respecté ces conditions et à l'audience, la substitut a souligné le caractère antisocial et violent du prévenu, l'expert qui l'a examiné ayant mis en évidence une incapacité à se conformer aux normes sociales. Le Brainois avait déjà été condamné à quinze reprises, notamment pour des faits de violence et des vols.

La peine de 37 mois d'emprisonnement ferme infligée par défaut lundi par le tribunal est conforme aux réquisitions, le ministère ayant demandé au tribunal de protéger la société en prononçant une peine qui fait désormais dépendre le prévenu du tribunal d'application des peines.