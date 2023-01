Week-end sans alcool à Braine-l’Alleud : 24 tests positifs et 5 retraits de permis

La nuit du 14 au 15 janvier a été riche en contrôle dans la province. Pour Braine-l’Alleud, 304 contrôles ont été effectués entre 22h et 23h30. Sur une heure et demie, 24 tests ont été positifs. Des 24 tests, 5 ont conduit à un retrait de permis. Si l’alcool est la cause principale, de plus en plus de contrôles sont positifs aux stupéfiants. Initié par la police fédérale, le “Week-end sans alcool” en était à sa 15e édition. Pour l’occasion, 335 lieux de contrôles ont été prévus sur l’ensemble du territoire.