La boulangerie Le Bon pain, à Waterloo, vandalisée pour la 2e fois en trois mois : “je me lève avec la boule au ventre”

”Je me lève avec la boule au ventre. Je ressens de la colère et de la tristesse”. Depuis l’incident, Martine n’est plus tranquille jusqu’à son arrivée à sa boulangerie. Son...