Voici les grands projets sportifs de 2023 à Waterloo, dont un nouveau hall des sports

C’est pourquoi la Ville relance une demande de subsides à la région pour le nouveau hall des sports du Chenois, qui se situera au croisement de la drève du garde et de l’allée du triage. Au programme, un hall de 3 terrains de basket, une salle polyvalente, une cafétéria, des vestiaires et un accès pour les sports extérieurs. Un total de presque 3000 m². La Ville prévoit un budget de 8 millions d’euros dont un maximum de 3 millions qui seront subsidiés par la région. Pour l’échevin des Sports Cédric Tumelaire (MR), il faut juste attendre l’accord de la ministre des infrastructures sportives. Si l’accord des subsides arrive cette année, les travaux pourront commencer en 2025.

L’actuel hall omnisports pas oublié

Le hall souffre de problèmes de toiture. L’eau s’infiltre et mouille les terrains. Le dossier de rénovation, préparé en collaboration avec Infrasports, est prêt et les subsides arrivent. En plus, de la réparation complète du toit, des panneaux photovoltaïques seront installés. La surface du toit étant suffisamment grande, les panneaux pourront alimenter d’autres bâtiments à proximité. La réparation du toit du hall est une priorité pour l’échevin.

Piscine, rugby et hockey

La piscine est aussi à l’étude. L’intercommunale Igretec, qui réalise des études techniques, est chargée de vérifier les énergies sur le bâtiment. La piscine vieillit et il y subsiste de vieux luminaires qu’il faut remplacer. Toujours dans les luminaires, le terrain de rugby aura un nouvel éclairage Led. Pour le hockey, les Ducks aussi auront droit à du neuf. La promesse est faite par la région wallonne pour refaire la cafétéria et les vestiaires. Un budget de près d’un million d’euros y est alloué et la Ville espère la fin des travaux pour 2024, en prévision des Jeux Olympiques de Paris.

Les terrains de padel vont déménager

Avec la préparation du Masterplan du centre-ville, les terrains de Padel situé en face de la piscine vont disparaître pour laisser place à un parking temporaire. Mais pour compenser cette perte, le Waterloo Tennis va accueillir trois nouveaux Padel sur un des deux terrains couverts. L’installation aura lieu cet été lorsque les terrains intérieurs sont moins utilisés pour le tennis.