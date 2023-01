L’art pour tous de l’ASBL Zinzolin au Parc du Cense : « On souhaite mélanger les publics et créer du lien »

Depuis plus de 10 ans, Zinzolin propose des espaces de création artistique et d’expression citoyenne à Waterloo. Ce mardi 17 janvier, sa cofondatrice et animatrice, Noune, était au Parc de la Cense pour partager son art avec des résidentes.

C’est toujours avec joie que Noune aborde Zinzolin, l’ASBL qu’elle a créé avec Camille Dejean et des amies, il y a un peu plus de 10 ans à Waterloo. Plus qu’une ASBL, c’est aussi un Centre d’Expression et de Créativité (CEC) reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Zinzolin est...